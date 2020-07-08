1 Temmuz 2020’ye kadar yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş statüsündeki kişiler yoklama ve askerlik hizmetini ve celp tercihi işlemini e-devlet veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar. Adaylar askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Asker alımları ne zaman başlıyor? | Asker yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, “Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemleri e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat edilerek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları ağustos ayının ilk haftasında e devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır” denildi.

Ağustos ayının ilk haftası e devlet üzerinden celp ve sevk bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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