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Asker alımları ne zaman başlıyor? | Asker yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri belli oldu mu 2020 | Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş sevk tarihlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili duyuru yaptı. Peki, asker yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:49:00 -
Asker alımları ne zaman başlıyor? | Asker yerleri ne zaman açıklanacak?

1 Temmuz 2020’ye kadar yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş statüsündeki kişiler yoklama ve askerlik hizmetini ve celp tercihi işlemini e-devlet veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar. Adaylar askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Asker alımları ne zaman başlıyor? |  Asker yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, “Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemleri e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat edilerek tamamlamaları gerekmektedir.  Sınıflandırma ve seçim sonuçları ağustos ayının ilk haftasında e devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır” denildi.

Ağustos ayının ilk haftası e devlet üzerinden celp ve sevk bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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