  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünden Şehit ailesi anlamlı ziyaret

Erzurum Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-23 17:50:36 -
Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünden Şehit ailesi anlamlı ziyaret

Erzurum Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde Şehit ailesini ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Şehit Semih Güven’in yeğenlerine Emniyet Personeli tarafından hediyeler verildi, bayramları kutlandı.


Ziyaret esnasında Şehit annesinin konuşmaları duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı