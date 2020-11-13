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Sağlık Aşıyı bulan firmadan kötü haber
Sağlık

Aşıyı bulan firmadan kötü haber

Koronavirüs aşısını bularak pandemiye umut olan firmanın Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu kış çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:15:00 -
Aşıyı bulan firmadan kötü haber

Biontech firmasının Türk CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, bir İngiliz televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'Rahatlama 2021 ortalarında olacak'

Aşının tedarikine en erken Aralık 2020'de başlanabileceğini belirten Prof. Şahin, uygulanan aşı ile pandemide rahatlamanın 2021 yılı ortalarında olacağını söyledi. Dünya genelinde gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halinde olduklarını da ifade eden Prof. Şahin, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD'den veya Avrupa'dan gelebilir." dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, şunları söyledi:

"Bu kış bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak. Önümüzdeki Mart veya Nisan ayında ise rahatlamaya başlayacağız. 2021'in ortalarına doğru durumu daha iyi kontrol altına alabiliriz."

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