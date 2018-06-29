Asitli içecekleri çocuğunuzdan uzak tutun

Asitli içeceklerin içerisinde çok miktarda zararl madde bulunur ve bu içecekler tüketildiğinde kemiklerde, iskelet sisteminde önemli hasarlara sebep olur.

Diş çıkarma dönemindeki çocuklar asitli içecek tükettiklerinde süt dişleri eriyerek dökülebilir. Ayrıca asitli içecekler çocuklarda kalp ritm bozukluğu, duygusal değişiklik, uykusuzluk ve sinir krizlerine sebep olur.

Bu tarz içecekleri çocuğunuzdan uzak tutabilmek için öncelikle kendiniz içmeyi bırakmalı ve satın almamalısınız.