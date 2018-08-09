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Asit yüklü tanker 4 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ'da asit yüklü tankerin fren yapması sonucu etrafa saçılan asit, biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:05
Asit yüklü tanker 4 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde asit yüklü tankerin fren yaptığı sırada etrafa saçılan asit, yol kenarında bekleyen aynı aileden biri çocuk 4 kişiye zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-İstanbul karayolu Marmaraereğlisi mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde bulunan Halil B. yönetimindeki 01 DFA 34 plakalı kimyasal asit yüklü tanker, önündeki araçların durması üzerine ani fren yaptı.

Tankerden sıçrayan asit, bu sırada yol kenarında bulunan Öznur (24), Özlem (29), Özge (26) ve Defne Okçu(3)'ya temas etti.

Olay yerine gelen ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülen 4 yaralı, burada Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bulaşlara Karşı Arındırma Ünitesi (KBRN) bulunmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:05
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. tekirdağ

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