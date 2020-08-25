  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Asistanı Nihat Hatipoğlu ile ilgili üzen haberi duyurdu! "Koronavirüse yakalandı"
Gündem

Asistanı Nihat Hatipoğlu ile ilgili üzen haberi duyurdu! "Koronavirüse yakalandı"

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi "Hocam koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:14:00 -
Asistanı Nihat Hatipoğlu ile ilgili üzen haberi duyurdu! "Koronavirüse yakalandı"

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirse (Covid-19) yakalandığı iddia edilen ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi duyurdu.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Nihat Hatipoğlu'nun asistanı yaptığı açıklamasında "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" dedi.

 

Oğlu Osman Hatipoğlu açıklama yapmıştı 

Geride bıraktığımız saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Hatipoğlu, babası Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.."

Hatipoğlu'nun dün yapılan testi negatif çıkmıştı

Nihat Hatipoğlu hocanın asistanı dün ortaya atılan iddialar üzerine yaptığı açıklamasında, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...
Gündem

Yaşlı kadını gasp ettiler! 'Bari kimliği verin' dedi ama...

Bursa'da ıssız bir sokakta yürüyen yaşlı kadının çantası hırsızlar tarafından çalındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı