Asistanı Nihat Hatipoğlu ile ilgili üzen haberi duyurdu! "Koronavirüse yakalandı"

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirse (Covid-19) yakalandığı iddia edilen ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı üzen haberi duyurdu.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Nihat Hatipoğlu'nun asistanı yaptığı açıklamasında "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" dedi.

Oğlu Osman Hatipoğlu açıklama yapmıştı

Geride bıraktığımız saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Hatipoğlu, babası Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.."

Hatipoğlu'nun dün yapılan testi negatif çıkmıştı

Nihat Hatipoğlu hocanın asistanı dün ortaya atılan iddialar üzerine yaptığı açıklamasında, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." demişti.