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Gündem Aşısız öğrencileri yurda bile sokmayan rektör bu işe ne der? Üniversite yemekhanesinde skandal görüntüler!
Gündem

Aşısız öğrencileri yurda bile sokmayan rektör bu işe ne der? Üniversite yemekhanesinde skandal görüntüler!

Kocaeli Üniversitesi'nde skandal bir görüntü ortaya çıktı. Umuttepe Kampüsü'nde çekilen bir videoda, kist hidatik hastalığına neden olduğu bilinen başıboş köpeklerin yemekhanede cirit attığı ve hastalıklara davetiye çıkardığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 23:48:00 - 2022-05-13 00:11:06

 yeniakit.com.tr 

"Aşı olmayanın derse ve yurda girme şansı yok" sözleriyle öğrencilerin eğitim hakkını engellemeye yönelik tepki çeken ifadeleriyle hatırlanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün rektörlüğünü yaptığı Kocaeli Üniversitesi'nde skandal bir görüntü ortaya çıktı.

Yemekhaneye giren başıboş köpek hastalığa davetiye çıkardı

Daha önce başıboş köpek saldırılarıyla gündeme gelen Umuttepe Kampüsü'nde öğrenciler tarafından çekilen bir videoda, kist hidatik hastalığına neden olduğu bilinen başıboş köpeklerin yemekhanede cirit attığı ve hastalıklara davetiye çıkardığı görüldü.

Öğrencilerin yemek yediği masalara çıkan başıboş köpek, masadaki yemeklerden yedi.

Öğrencilerinizi korumayı düşünüyor musunuz?

Başıboş Köpek Sorunu Platformu'ndan Kocaeli Üniversitesi'ndeki görüntülere tepki geldi. Hastalıklara davetiye açan görüntüler için platform hesabından, Rektör Hülagü ve Kocaeli Üniversitesi resmi hesabı eklenerek şu soru yöneltildi:

"Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü. 

Defalarca kez öğrencilere saldıran başıboş köpekler yemekhanede

Öğrencilerinizi başıboş köpek saldırılarından ve ölümcül kist hidatik hastalığından korumayı düşünüyor musunuz?"

Rektör Prof. Hülagü'den tepki çeken sözler!
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