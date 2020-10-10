Asırlık yaralara neşter vuruyoruz

Türkiye, son yıllarda yaptığı stratejik ve askeri hamlelerle birlikte 50 yılı aşkındır çözülmeyi bekleyen nice meseleyi ülkemiz lehine olacak şekilde çözmeyi başardı. Savunma sanayiindeki yerlileşme adımları sonrası Türkiye’nin elini kolunu bağlayan askeri ambargoların hiçbir hükmü kalmazken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kararlı tutumumuz bölgede ülkemizin de söz sahibi olduğunu herkese gösterdi. Haçlı dünyasından gelen bütün baskılara rağmen Ayasofya açılırken, 40 yıldan bu yana ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen terör koridoru askeri harekatlar sonrası yerle bir edildi. 30 yıldır Karabağ’da süren Ermeni işgali Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek sonrası sona yaklaşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağı olan ve emperyalistlerin gözdağı nedeniyle 40 yıldır açılamayan Kapalı Maraş şehri turizme kazandırıldı.

Kararlı siyasi iradenin sonucu

Stratejist ve araştırmacı yazar Murat Akan, “Siyasi iradenin kararlı askeri varlığın güçlü olması birçok uluslararası krizin Türkiye lehine çözülmesini sağlamıştır. Türkiye’nin son yıllarda yaptığı askeri hamleler bugünkü kazancımızın önünü açmıştır. Yüzde onlarda olan savunma sanayiindeki yerlilik oranı bugün gelinen noktada yüzde 75 sınırlarına dayanmıştır. Sahadaki güçlü askeri varlığın masaya da yansımıştır” dedi. Kördüğüm haline gelen nice meselenin çözüme kavuşturulduğunu kaydeden Akan, şöyle devam etti: “Son olarak kapalı Maraş’ın açılması da oldukça önemli bir hamledir. Türkiye o bölgede kimin ne hakkı, taşınmazı varsa inkar etmeden bölgeyi egemenlik hakları gereğince açılmasına destek olması, problemlerin çözümü noktasında en yeni bir örnektir.”

Boyun eğmedikçe güçleniyoruz

Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Türkiye’nin önünde masada duran ve çözülmesi gereken birçok problem vardı. Türkiye AK Parti öncesine kadar gerekli iradeyi koyamadığı için problemler urlaşmıştı. Bugün gelinen noktada Türkiye üzerinde senaryo yazılan bir ülke değil kendi senaryosunu yazan bir devlet konumuna gelmiştir. Kendi rolünü kendisi belirliyor” şeklinde konuştu. Türkiye’nin artık boyun eğmediğini kaydeden Akgül, “Erdoğan önderliğindeki ülkemiz emperyalistlerin tahakkümüne boyun eğmiyor. Bu da uluslararası birçok meselenin ülkemiz lehine çözülmesini sağlıyor. Kapalı Maraş’ın açılması, Doğu Akdeniz’deki kararlı tutum ve Karabağ’daki kararlı tutum Türkiye’nin elin güçlendirdi. Meselelerin masada Türkiye lehine çözülmesi için zemin hazırlanmış oldu. Türkiye artık Batı’nın hakemliğini kabul etmiyor. Bu durumda da emperyalistler Türkiye ile anlaşmanın yollarını arıyor” değerlendirmesinde bulundu.