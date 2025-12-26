  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Asırlık gelenek dualarla ihya edildi! Osmanlı’nın manevi mirası Edirne’de binlerce yüreği aynı safta buluşturdu!
Yerel

Asırlık gelenek dualarla ihya edildi! Osmanlı’nın manevi mirası Edirne’de binlerce yüreği aynı safta buluşturdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asırlık gelenek dualarla ihya edildi! Osmanlı’nın manevi mirası Edirne’de binlerce yüreği aynı safta buluşturdu!

Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış kadim şehir Edirne’de, ecdad yadigarı "1001 Hatim Duası" geleneği büyük bir manevi coşkuyla gerçekleştirildi.

Edirne'de, Osmanlı'dan bu yana sürdürülen "1001 Hatim Duası" geleneği kapsamında Dar'ül Hadis Camisi'nde program düzenlendi.

Her yıl üç ayların ilk cuma günü gerçekleştirilen programda, II. Murat tarafından başlatılan asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı.

 

Edirne ve çevre illerden gelen vatandaşların katıldığı programda, okunan hatimlerin duası yapıldı. Programda ziyaretçilere lokma, şerbet, lokum ikram edildi.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, gazetecilere, üç ayların tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

 

"1001 Hatim Duası" geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirten Erkol, "Peygamber Efendimiz, II. Murat'ın rüyasına giriyor ve burada büyük bir hadis mektebi yapmasını söylüyor. II. Murat, peygamberimize olan minnetini ödemek için 10 hafız görevlendirip sadece Kur'an-ı Kerim'e, devlete, millete, bayrağa, ezana hizmet edip dualar etmesini istiyor. Bu gelenek o dönemden beri devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız okudukları hatimleri bize sosyal medya hesabımızdan bildirip bağışlıyorlar. Aynı zamanda hafız kardeşlerimiz 1001 hatim okuyor." dedi.

 

Erkol, bu yıl okunan hatimleri şehitler ile Gazze'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere bağışladıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Uğur Doyran ise "1001 Hatim Duası" geleneği için her yıl hatim indirdiğini ve duasına katıldığını söyledi.

Hatice Şevik de camiye gelerek dua ettiklerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran
Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Gündem

Başkan Erdoğan'dan baş döndüren yurt dışı diplomasisi: Türkiye artık oyuncu değil oyun kuran

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek
Dünya

Bulgaristan'da resmi para birimi için geri sayım: Sosyal yardım, maaşlar, emekli aylıkları euro ile ödenecek

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni resmi para birimi için geri sayımda, bir hafta sonra değişiklikler başlayacak. Yeni yılın ilk günün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23