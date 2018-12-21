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Asırlık camide yeniden namaz kılındı

İzmit Belediyesi yok olmaya yüz tutan tarihi değerleri yaşatmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar onlarca tarihi eseri restore eden İzmit Belediyesi, Bağlıca Mahallesi’ndeki asırlık camiyi de yeniden hizmete açtı

21 Aralık 2018 Cuma 11:12
Asırlık camide yeniden namaz kılındı

İzmit Belediyesi yok olmaya yüz tutan tarihi değerleri yaşatmak amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar onlarca tarihi eseri restore eden İzmit Belediyesi, Bağlıca Mahallesi’ndeki asırlık camiyi de yeniden hizmete açtı. İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii restorasyonun tamamlanmasının ardından ilk namaz ile birlikte ibadete açıldı. Kadir Gecesi ve diğer mübarek gecelerde ışık süzüldüğü rivayet edildiği için bu Işıklı adı verilen caminin restorasyonu için 500 bin TL harcandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cami, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve köy sakinlerinden oluşan kalabalık bir cemaat ile tarihi camide ilk namaz kılınarak dua edildi.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:12
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