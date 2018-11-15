Asırları deviren sanat servetimiz halılarımız...

Bitkilerden elde edilen kök boyalar dokumaya renk katar. Devran geçer, hayat tarzı farklılaşır ama halı asla gözden düşmez. Aksine, değerine değer katar.

Batılı tacirlerin İpek Yolu’nu takip ederek geldikleri Anadolu ve İstanbul, Avrupa’nın halılarımızı tanımasını sağlar.

Avrupa'da halılar kısa sürede lüksün ve zenginliğin simgesi hâline gelir. Ama üstün kaliteli bir halıya sahip olmak varlıklı kesimden insanları bile ciddi biçimde zorlar.

Esrarengiz Doğu’yu görür gibi oldukları halılar Batılı büyük ressamların tablolarına yansır. Gentile Bellini, Carlo Crivelli, Hans Holbein ressamlardan yalnızca birkaçıdır.



XV. yüzyıldan itibaren İstanbul, halı ticaretinin en gözde merkezi olarak nam salar. İmparatorluğun dört bucağından gelen el dokuması halıların her biri geldiği bölgenin desen ve renk geleneğini yansıtır. İmparatorluğun sınırları genişledikçe halılardaki süslemelere yeni biçimler eklenir. Saray, en önemli alıcı olduğundan İstanbul’da da halı atölyeleri kurulur. Halı bedestenleri o kadar cezbedici bir hâl alır ki İstanbul’a yolu düşen her seyyahın hatıratında bu halılarının eşsizliğine övgüler düzüldüğü görülür.

Gelelim bugüne…

İstanbul heyecan verici geçmişi ve iki kıtayı birleştiren konumuyla hâlâ Doğu’ya açılan bir kapı olarak algılanıyor. Bütün dünyaca egzotik Doğu’nun simgesi sayılan halıların merkezi, hâlâ İstanbul’dur. Kapalı Çarşı, Sultanahmed Camii'nin hemen önündeki halı çarşısı da İstanbul'un.. Buralarda yıpranmış halılar için de atölyeler var.

Yabancılar gelip hikâyesi olan, belirli bir anlam taşıyan hatta eski halı ve desenleri tercih ediyor. Anadolu’nun benzersiz halıları İstanbul’dan dünyanın dört bir tarafına yayılıyor.

Evinizdeki baba ocağından yâdigâr halınız varsa, eski diye atmayın; kıymetini bilin.