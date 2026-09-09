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İSLAM Asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor! Manevi huzurun adresi: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi
İSLAM

Asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor! Manevi huzurun adresi: Şeyh Ali Semerkandi Türbesi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri buluşturuyor...

Ankara’nın Çamlıdere ilçesi, manevi değeri yüksek önemli ziyaret noktalarından birine ev sahipliği yapıyor.

 

Hz. Ömer'in soyundan geliyor

Adalet ve hakkaniyet anlayışıyla İslam tarihine damga vuran ikinci halife Hz. Ömer'in soyundan gelen ve Anadolu'nun en önemli manevi rehberlerinden biri olarak kabul edilen Şeyh Ali Semerkandi'nin türbesi, manevi huzur arayan binlerce vatandaşın odak noktası olmaya devam ediyor. Gerek köklü soyunun getirdiği manevi mirası, gerekse asırlar öncesinden günümüze ulaşan derviş iklimi ile dikkat çeken türbe; iç huzura kavuşmak, dua etmek ve gündelik hayatın getirdiği yoğun stresten sıyrılmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak bu mekanı ziyaret eden vatandaşlar, Hz. Ömer'in torunu olan Şeyh Ali Semerkandi'nin huzurunda dua edip ruhlarını dinlendirirken, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu da yakından hissetme imkanı buluyor.

“Buraya gelenin işi gücü rast gidiyor”

Şeyh Ali Semerkandi'yi ziyaret edenlerin dualarının kabul olacağını düşünen Ali Ekiciler, "Burada çok güzel bir zatımız yatıyor. Kabe'de de imamlık yapmış. Buraya gelindiği zaman insanın ruhu rahatlıyor, duaları kabul oluyor. Ben buraya haftada bir kez gelirim. Buraya gelsinler. İşleri güçleri rast gider. Onun ilhamını almak lazım" diye konuştu.

“Manevi ortamı güzel”

Bu türbeyi tüm vatandaşların görmesi gerektiğini ifade eden Uğur Aydın ise, "Ben Çamlıdere'ye yeni taşındım. Yaylada oturuyorum. Baypas ameliyatı geçirdim. O ameliyattan sonra benim sevgim kendisine daha çok arttı. Çünkü acil bir ameliyata girdim. O esnada aklıma gelen iki zat vardı. Biri Şeyh Ali Semerkandi, diğeri de Abdulkadir Geylani'ydi. Mümkün olduğunca kendisini gelip ziyaret etmeye çalışıyorum. Bugün de annemi getirdim. Hem manevi ortamı güzel hem de ben sürekli gelip kendisine teşekkür ediyorum. Vatandaşların buraya gelip görmelerini isterim" şeklinde konuştu.

“Buradaki manevi iklimi görüp huzur buluyoruz”

Buraya gelerek manevi olarak huzura eriştiğini söyleyen Murat Sarı ise, "Manevi huzura erişiyorum. Hz. Muhammed'in manevi evladını ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah Hz. Muhammed'i (Sallallahü teala alyhi ve sellem) de ziyaret ederiz. Pazartesi günü de buradaydım. Buradaki manevi iklimi görüp huzur buluyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Böyle yerler insana hem ölümü hem de ahireti hatırlatır" dedi.

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