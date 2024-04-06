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Etkinlikler Asırlardır süren gelenek: Ramazan Adağı
Etkinlikler

Asırlardır süren gelenek: Ramazan Adağı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 20:37:00 - 2024-04-06 20:37:41

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asırlardır Ramazan adağı geleneği yaşatılıyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyünde, Ramazan ayına özgü "Ramazan adağı" geleneği, asırlardır yaşatılıyor.

Derecik köyü halkı Ramazan ayı boyunca her hafta ikindi namazı sonrası cami önünde "Ramazan adağı" geleneğe göre dağıtacakları yiyecek ve içeceği cami önüne getirdikten sonra dağıtımı gerçekleştirildi.

Çocuklar ve büyükler, camiye getirilen yiyecek ve içeceklerden eşit şekilde aldıktan sonra cami imamı Rasim Enes Sorgun tarafından dualar edildi.

Geleneğin çok eskilere dayandığını belirten köy sakinlerinden Niyazi Korkmaz, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gelenek halinde devam ediyor. Çocuklar büyükler cami önünde ikindi namaz sonrası toplanır, hocalar eşliğinde dualar edilir ve pide, gözleme, helva, şeker gibi şeyler dağıtılır” dedi.

Köyün yeni muhtarı Halil İbrahim Gürsu, Derecik köyü halkının asırlardır "Ramazan adağı" geleneğini yaşattığını, Ramazan ayının ilk perşembe günü ve sonrasındaki Ramazan Bayramı'na kadar her hafta ikindi namazında toplanılarak, birliktelik sağlandığını ve bunun asıl amacının paylaşmak olduğunu söyledi.
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