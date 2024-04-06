Asırlardır süren gelenek: Ramazan Adağı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyünde, Ramazan ayına özgü "Ramazan adağı" geleneği, asırlardır yaşatılıyor.

Derecik köyü halkı Ramazan ayı boyunca her hafta ikindi namazı sonrası cami önünde "Ramazan adağı" geleneğe göre dağıtacakları yiyecek ve içeceği cami önüne getirdikten sonra dağıtımı gerçekleştirildi.

Çocuklar ve büyükler, camiye getirilen yiyecek ve içeceklerden eşit şekilde aldıktan sonra cami imamı Rasim Enes Sorgun tarafından dualar edildi.

Geleneğin çok eskilere dayandığını belirten köy sakinlerinden Niyazi Korkmaz, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gelenek halinde devam ediyor. Çocuklar büyükler cami önünde ikindi namaz sonrası toplanır, hocalar eşliğinde dualar edilir ve pide, gözleme, helva, şeker gibi şeyler dağıtılır” dedi.

Köyün yeni muhtarı Halil İbrahim Gürsu, Derecik köyü halkının asırlardır "Ramazan adağı" geleneğini yaşattığını, Ramazan ayının ilk perşembe günü ve sonrasındaki Ramazan Bayramı'na kadar her hafta ikindi namazında toplanılarak, birliktelik sağlandığını ve bunun asıl amacının paylaşmak olduğunu söyledi.

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