Asırlar sonra Kayı Boyu’nun göç yolunu yaşatıyorlar

Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS), Kütahya’nın Domaniç’ten ilçesinden Bilecik’in Söğüt ilçesine varan yolculuklarını sürdürüyor.

Osmanlı tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Hayme Ana’nın Domaniç’teki türbesinden Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne uzanan kayı boyu göç yolu asırlar sonra yeniden canlandırılıyor. Göç yolu kapsamında çıktıkları yolda Bozüyük’e de uğrayan ve ilçedeki şehitlikleri gezen ekip, daha sonra Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Bilecik Doğa Sporları Derneği Başkanı Feridun Aynur, dernek üyeleri Mehmet Akmanlar, Onur Mert Ezmek, Ali Tatlısu ve Funda Tellici misafirperverliği nedeni ile Kaymakam Yaman ve Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür etti.

Ekibin yolculuklarının 6. gününde sabah saatlerinde Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ulaşarak, toprak ve bayrak teslimi yapacağı öğrenildi.