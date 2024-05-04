Aşırı yağmur sel getirdi

Özellikle Bavyera Eyaleti'nde yaşanan su baskını sırasında bir adamın bodrum katına girmesi ve ardından elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca fırtına dolayısıyla birçok ağaç devrildi. Meteoroloji Dairesi, bugün de ülkenin kuzeydoğu kesiminde şiddetli yağışlar ve fırtınaların beklendiğini duyurdu.

Almanya'nın beş eyaletinde önceki gün etkili olan aşırı yağış, su baskınlarına neden oldu. Fırtına dolayısıyla da ağaçlar devrildi. Bavyera Eyaleti'nde su baskını sırasında bodrum katına giren bir adam, elektrik çarpması sonrası yaşamını yitirdi. Meteoroloji Dairesi, bugün de ülkenin kuzey doğu kesiminde şiddetli yağış ile fırtına beklendiğini duyurdu. OFFENBACH

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