0553 313 94 23

Aşırı yağışlar çiftçileri zorladı

Mardin’in tek kadın hububat tüccarı olan Aysun Çınar, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububatta verim düşüklüğü yaşandığını belirtti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
Aşırı yağışlar çiftçileri zorladı

Mardin’in tek kadın hububat tüccarı olan Aysun Çınar, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububatta verim düşüklüğü yaşandığını belirtti.


Güneydoğu bölgesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Cizre, Silopi, Nusaybin gibi bölgelerde verim düşüklüğü olduğunu kaydeden Mardin’in tek kadın hububatçısı Aysun Çıray, bölgede yaşanan aşırı yağışlardan sonra yapılan araştırmada Cizre, Silopi, Nusaybin gibi bölgelerde verim düşüklüğü yaşandığını söyledi. En fazla düşük verimliliğin Siirt ve Kurtalan ilçesinde yaşandığına dikkat çeken Çıray, "Mardin’de buğday hasat sezonu başladı. Bu yıl nisan yağmurlarının beklenenden fazla olması nedeniyle geç ekim yapan çiftçiler mağdur oldu. Hava sıcaklıklarındaki artış verimi düşürdü. Siirt’e yağmur mercimek ekinlerine aşırı derecede zarar vermiş ve yüzde 95 civarında biçilemeyen arazi oldu. Orada bulunan çiftçilerimiz bayağı mağdur, eminim ki devletimiz gerekenleri yapacaktır. Bunların dışında Batman bölgesi diğer yerlere göre daha iyi görünüyor, Şanlıurfa, Harran ve Akçakale’de daha iyi özelikle Harran’da buğday ekimi daha azaldı, çiftçiler yoğunluk olarak pamuğa yöneldi. Nisan yağmurlarının beklenenden fazla olması nedeniyle çiftçiler tam zamanında ekim yapamadı. Hava sıcaklıklarındaki artış buğday verimini düşürdü. Buğdayların pas tutması nedeniyle ilaçlama yapılmadı” dedi.



"Teşvik kararı çok doğru bir karar"


Devletin çiftçilere buğday ekiminde yaptığı teşviki değerlendiren Çınar, bu kararın doğru olduğunu söyledi. Çıray, "Teşvikler çiftçiler için can suyudur. Önümüzdeki zamanda yapılacak olan ekimler için teşvik edici bir karardır. Çiftçi desteklerinin arttırılması önemlidir. Çünkü ithale bağlı yaşamak zorunda kalıyoruz. Çiftçiye destek artarsa inanıyorum ki üretim de artar. Çiftçinin üretimi arttırarak ekim yapması için, devletimiz elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Geçen yıl lisanslı depolara koyulan buğday ve mısır taneleri, halen ödenmemiştir. Bu yüzden de çiftçilerimiz mağdur duruma düştü" diye konuştu.



Mezopotamya Türkiye’nin ticaret merkezi


Güneydoğu’da çiftçilerin tarımsal elektriğe dönmesi gerektiğini ifade eden hatırlatan Çıray, "Göründüğü gibi çiftçilerimiz zaten mağdur, girdileri yüksek maliyetler ise ortadadır. Elektrikte de sanayi elektriği kullanması çok mantıklı değil. Tarımsal elektrik için gerekli mercilere başvurular yapıldı. Bunu biraz daha hızlandırılarak tarımsal elektriğe döndürülmesi gerekiyor. Mezopotamya bölgesi gerçekten de Türkiye’nin ticaret merkezi çünkü bu bölgede toprak verimlidir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şerifoğulları, afet bölgelerinde inceleme yaptı
    1. Başkan Şerifoğulları, afet..
    2. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    3. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    4. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    5. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    6. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    7. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    8. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    9. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    10. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    11. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    12. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    13. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    14. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    15. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    16. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    17. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    18. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    19. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    20. Melikgazi Belediye Başkanı..
    21. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    22. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    23. Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda..
    24. Antalya'da sahte içki operasyonu
    25. Beşiktaş'ın listesindeki Robben'den..
    26. Muhafazakar Kürt ile Milli Görüş’çü..
    27. Kayseri Engelli STK’ları Platformu..
    28. Kilis'te "saman" kavgası: 5 yaralı
    29. İran'dan uyarı: Düşman, ayakta..
    30. Faiz oranlarının yüksek olması konut..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!