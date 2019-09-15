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Aşırı tuz ve şeker kullanımı eğitimlerle azaltılacak

Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu (TLKPTF) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında imzalanan aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında Manisa’da eğitimler başladı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:37
Aşırı tuz ve şeker kullanımı eğitimlerle azaltılacak

Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu (TLKPTF) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında imzalanan aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında Manisa’da eğitimler başladı.


Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası üyelerine MESOB Toplantı Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Diyetisyen Burcu Bayraktar’ın sunumu ve birim çalışanları dahil üye işletmelerin katılımı ile aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltan lokantacılar ve pastacılar protokolü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Yapılan çalışmalar şeker ve tuz kullanımını yarı yarıya düşürdü


Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, lokantalar olarak aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltma konusunda zorlanacaklarını ancak buna rağmen tuzu yemeklerden azaltmak için çalışacaklarını kaydetti. Damak tadının değişmesinin birden olmayacağını vurgulayan Diyetisyen Burcu Bayraktar, bunun zamanla olacağını söyleyerek, 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalarla tuz oranını salçada yüzde 65, ekmekte ise yüzde 25 azalmanın gerçekleştiğini belirtti. Bayraktar, “İlk başta direnç gibi oluyor ama insanlar zamanla buna alışıyor. Araştırmalara göre 2008 yılında tuz tüketme oranı 18 gramdı. 2017’de 10 gram oldu. Neredeyse yarı yarıya düştü. İnşallah 5-6 grama düşerse çok iyi olacak.” dedi.


Son zamanlarda insanların genelde yüksek tansiyondan hayatını kaybettiğine dikkat çeken Bayraktar, bunun nedeninde tuz tüketiminin fazla olmasından kaynaklandığını, bundan dolayı da tuzun azaltılması gerektiğini dile getirdi. İlk olarak kamu kurumlarında bu çalışmanın başlatıldığını ifade eden Bayraktar, bugün uygulamanın birçok alana yayıldığını kaydetti. Bayraktar, “Tuz tüketimini azaltmaya yönelik müdahaleler en yüksek yatırım getirisine sahiptir. Tuz tüketimine yönelik müdahale paketine yapılan her 1 TL’lik yatırım için 15 yıllık bir zaman diliminde 88 TL’lik bir getirisi var. Bundan dolayı çalışmalar yapılıyor” dedi. Bayraktar, lokantaların, kebapçıların, tuzu ve şekeri azaltacağı konusunda başvuruda bulunmasını istedi.


İmzalanan protokol kapsamında aşırı tuz kullanımının yüzde 4 ve aşırı şeker kullanımının da yüzde 5 oranında azaltılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:37
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