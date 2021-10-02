Aşırı terleme tedavi edilebilir!

Vücudun belirli bölgelerinde görülen aşırı terlemenin, genellikle el, koltuk altı, baş ve ayak bölgelerini etkilediğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Melek , “Aşırı terleme genellikle el bölgesinde görülür. Terlemeye bağlı olarak kişinin hayat kalitesini bozabilir. Tedavide sempatektomi ameliyatı etkisi ispatlanmış bir yöntemdir” dedi.

Aşırı terlemenin kişinin hayatını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Melek, “Gereğinden fazla ve aşırı terlemeye tıpta hiperhidroz denir. Vücudun belirli bölgesinde görülen aşırı terleme durumu genellikle el, koltuk altı, baş ve ayak bölgelerini etkiler. Toplumun yaklaşık yüzde 1-3'ünde ve çoğunlukla el bölgesinde görülür. Tedavide sempatektomi ameliyatının (ETS) faydası ispatlanmıştır. Kamera eşliğinde mükemmel görme keskinliğiyle, ameliyat hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Bu ameliyat sonrası hastaların yaklaşık yüzde 70-95’inde şikâyetler geçer. Ancak sempatektomiden önce terleme şikâyeti olmayan bölgelerde, gerekenden daha fazla miktarda ve yaygın tarzda gelişen terleme durumu ortaya çıkabilir ve bu duruma refleks denir. Sempatektomi ameliyatı sonrası en sık görülen yan etkidir. En sık sırt, karın veya kasık bölgelerinde görülür” ifadelerini kullandı.

Refleks aşırı terleme ile hastalarda koyu renkli kıyafet seçimi, günde birden fazla kez kıyafet değişimi ve banyo ihtiyacı olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Melek, şöyle devam etti:

“Hastalarda, ellerde aşırı kuruluk, aşırı yorgunluk, heyecan kaybı, kollarda güçsüzlük, depresyon, sosyal izolasyon ve güvende azalma görülebilir. Sonuçta hastaların sosyal hayatları kısıtlanır ve hayat kalitesi bozulur. Şikâyetler sıcak günlerde daha yoğun ve dikkat çekicidir. Pişmanlık çok belirgindir. Refleks aşırı terleme tedavisi ile ilgili klasik bilgimiz, kimlerde olacağını tahmin edebilmenin, etkili bir tedavisinin olmadığı şeklindedir. Risk faktörleri göz önünde bulundurularak, yapılan dikkatli hasta seçimi, sınırlı seviyede sempatektomi uygulamaları ile şiddetli şiddetli refleks terleme görülme sıklığı yüzde 4’ten yüzde 0.9’un altına düşürülebilir. Ancak tamamen önlemek mümkün değildir. Refleks terleme oluştuğunda hedef hastanın hayat kalitesini artırmaktır. Bu hedefle hastalara bazı tavsiyelerde bulunulur. Medikal tedavinin başarısız olduğu şiddetli refleks terlemesi olan hastalarda cerrahi; sempatektomi ameliyatında konulmuş olan kliplerin çıkarılması ve sempatik zincirin re-innervasyonunu içerir.”