Aşırı terleme nedenleri nelerdir | Aşırı terleme için hangi doktora gidilir

Yaz kış terliyor musunuz? Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar doğal olarak terliyor. Peki ya hava sıcaklarının yanında havaların soğuk olduğu zamanlarda da terleme oluyorsa bir hastalığın habercisi olabilir. Aşırı terlemenin altında yatan faktörler neler? Aşırı neden terlenir? Aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme nedenleri nedir? Yüz el koltuk altı ayak terlemesi nasıl geçer?

Aşırı terlemenin nedenleri nedir, neyin belirtisidir? Başın terlemesi nasıl geçer? Gece terlemesi için bitkisel çözüm var mıdır? Aşırı terleme nasıl önlenir? gibi sorular terleme konusunda hep sorula gelmiştir. Spor, heyecan veya korku gibi anlarda, vücut terleyerek reaksiyon verebiliyor. Ancak bunun dışında vücutta ısı dengesini sağlayan terleme mekanizması ortada bu nedenler yokken de fazla çalışabiliyor. Bu durum genellikle çok fazla önemsenmemesine karşın altta yatan farklı rahatsızlıklar olabileceği için mutlaka uzman yardımı gerektiriyor.

Diğer insanlardan daha fazla mı terliyor musunuz? Koşu bandında yapılan beş dakikalık bir antremanda bile sırılsıklam mı oluyorsunuz ya da her el sıkışmadan önce elinizi mi siliyor sunuz? Sıkıntı verici bir durum olsa da bu aşırı terleme sorununuz olduğu anlamına gelir. Şimdi, Aşırı terleme nedir? Aşırı terleme nedenleri hakkında merak edilenlere bir göz atalım.

Terlemenizin sebebi bu hastalıklar olabilir

Akciğer rahatsızlıkları

Ateş ve enfeksiyonlar

Tüberküloz

Çocuklarda C ve D vitamini eksiklikleri

Diyabet

Düşük kan şekeri yani hipoglisemi

Hipertiroidi yani tiroid bezinin normalden fazla çalışması

Kalp hastalıkları

Bazı kanser türleri

Kompleks bölgesel ağrı sendromu

Tiroit hormonu, morfin, ağrı kesici, ateş düşürücü ya da antidepresan gibi bazı ilaç türleri

Nasılsa geçer demeyin

Aşırı terleme ve terlemenin durmadığı durumlar, uykuda terleme ile birlikte göğüs ağrısı, ateş, hızlı nabız, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtiler varsa en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

Tedavi, terlemenin kaynağına göre değişiyor

Hiperhidroz yani aşırı terleme tedavisi nedene ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Terleme neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkikler yapılmalı ve altta yatan bir rahatsızlık varsa belirlenmelidir. Terleme tedavisinde medikal ve cerrahi tedavinin yanında farklı yöntemler de kullanılabilmektedir.

Aşırı terleme ilaç tedavisi

Antiperspirantlar; terlemeyi azaltan ilaçlardır.

Sempatik blokanlar; Bu tür ilaçlar sinirlerin etkilerini azaltarak terlemeyi azaltabilir. Bu ilaçlar ağız kuruluğu, bulanık görme ve mesane sorunlarına neden olabilir.

Botoks enjeksiyonları; Ter bezlerini tetikleyen sinirleri bloke eder. Etkileri birkaç ay sürer.

Aşırı terleme cerrahi yöntemler

Ter bezinin çıkarılması; Aşırı terleme sadece koltukaltında oluşursa, çok küçük kesiler ve liposuction yoluyla gerçekleştirilebilir.

Sinir cerrahisi; Endoskopik torasik sempatektomi yöntemi yüz ve el terlemesinde etkili bir girişimdir. Terlemeye neden olan sinir kökleri ameliyat ile alınır. Bu bölgelerdeki tüm terlemeler durur. Bu kalıcı bir yöntemdir. Bu yöntemin dezavantajı koltuk altı terlemesini kestikten sonra, kasıkta terlemenin artmasıdır. Bu da olumsuz bir duruma neden olur. Bir bölgede terleme azalırken, diğer bölgede artar.

Bu tedavi yöntemlerinin yanında iyontoforez uygulaması ile terleme tedavisinde kullanılabilmektedir. İyontoforez işlemi, ellerin elektrik akımının olduğu jel ve sıvı dolu bir kaba batırılması şeklinde uygulanır. Terleme engellenmesi konusunda başarılı bir tedavidir. Ancak iyontoforez işlemi yapıldığı sürece etkilidir ve haftada 3-4 kez 30 dakika yapılmalıdır. Bu tedavi kesildiğinde terleme yeniden başlayabilmektedir.

Aşırı terleme için hangi doktora gidilir

Aşırı terleme tedavisi, ameliyatı için hangi hastaneye, bölüme gitmek gerekir? Yüz, kafa, baş, el, avuç, koltuk altı, ayak, vücut, sırt, bel, karın, kalça terlemesine hangi doktor bakıyor?

Aşırı terlemeye göre hangi bölüme gidilir?

Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatsız tedavi için Dermatoloji bölümüne gidilir.

Bölgesel terleme: (yüz, el, koltuk altı, ayak terlemesi) ameliyatla tedavi için Göğüs Cerrahisi bölümüne gidilir.

Genel terleme: (vücut, gövde terlemesi) için İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilir.

Gece (uykuda) terleme: için İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümüne gidilebilir.

Çocuklarda terleme: için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne gidilir.

Tedavi türüne göre hangi bölüme gidilir?

Krem losyon tedavisi: Dermatoloji bölümünde yapılır. Ayrıca ürünü alarak kendiniz uygulayabilirsiniz.

İyontoforez tedavisi: Fizik Tedavi ve Dermatoloji bölümlerinde yapılabilir. Ayrıca cihaz alarak kendiniz uygulabilirsiniz.

Botoks tedavisi: Dermatoloji ve Plastik Cerrahi bölümlerinde yapılabilir.

Klipsli ETS ve ETS ameliyatı: Göğüs Cerrahisi bölümünde yapılabilir.

Lomber sempatik blokaj: (ayak terlemesi için) Algoloji bölümünde yapılabilir.

Lomber sempatektomi ameliyatı: (ayak terlemesi için) Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde yapılabilir.

İlaç tedavileri: İç Hastalıkları (Dahiliye), Endokrinoloji ve Dermatoloji bölümlerinde yapılabilir.