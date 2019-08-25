Aşırı sıcakta bekleyen gurbetçilere su dağıtıldı Edirne Belediyesi, Türkiye’deki tatillerini tamamlayarak Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilere Kapıkule’de 20 bin litre su dağıtımı yaptı.

Edirne Belediyesi, Türkiye’deki tatillerini tamamlayarak Avrupa’da yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilere Kapıkule’de 20 bin litre su dağıtımı yaptı.

Avrupa’da yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen gurbetçilerin geri dönüşleri devam ediyor. Edirne’de yaşanan aşırı sıcaklar Kapıkule’de bekleyen gurbetçilere zor anlar yaşatırken, Edirne Belediyesi ülkeden çıkış için bekleyen gurbetçilere içme suyu dağıttı. Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bekleyen gurbetçilere toplamda 20 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kapıkule’de oluşturulan park alanında bekleyen gurbetçiler, aşırı sıcak altında kendilerine içme suyu desteği veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.