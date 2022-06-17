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Dünya Aşırı sıcaklar nedeniyle en az 2 bin sığır telef oldu!
Dünya

Aşırı sıcaklar nedeniyle en az 2 bin sığır telef oldu!

ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Eyalette sıcaklıkların 14 derecelik artış gösterdiği aktarılırken, yetkililer toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını belirterek, çiftçilere hayvanları serin tutma konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:02:00 - 2022-06-17 16:04:39

Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin karkasların imhasına yardımcı olmak için departmanla temasa geçtiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Açıklamada, mevsim normallerinin çok üstündeki aşırı sıcak, nem ve az rüzgar nedeniyle eyaletin güney batı bölgesinde en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Çiftliklerde yetiştirilen yüzlerce sığırın toplu telef görüntülerinden bazıları sosyal medyaya da yansıdı.

14 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Bu hafta 100 milyondan fazla kişinin aşırı sıcak uyarısı altında bulunduğu ülkede, Kansas'ta 10 ila 14 derece sıcaklık artışı görüldü.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİNDE ÜLKEDE İLK ÜÇTE YER ALIYOR

Yetkililer, çiftliklerde toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını, üreticilerin sprinkler sistemi ile hayvanları serin tutmaya ihtiyacı olabileceği konusunda uyarıyor. İnsan sayısının iki katı sığırın bulunduğu Kansas eyaleti, sığır eti üretimi ve ihracatında ülkede ilk üçte yer alıyor.

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