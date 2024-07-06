Aşırı sıcaklar hem ürünleri hem de mevsimlik işçileri olumsuz etkiliyor

Pamuktan buğdaya, çeşitli sebzelerden meyvelere çok sayıda ürünün yetiştirdiği Çukurova’da 40 dereceyi aşan sıcak hava etkili oluyor. Karpuz, kavun, domates ve biber gibi ürünlerin toplanması için mevsimlik işçilerin mesaisini sürdürdüğü Çukurova’da ayçiçeğinde de hasada yaklaşıldı. Ekimi yapılan pamuk tarlalarında da çapa işlemlerinin sürdüğü ovadaki aşırı sıcaklar, hem çalışanları hem de büyük emekle yetiştirilen ürünleri etkiliyor. Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Sıcaktan narenciye, domates ve biber ürünlerinin zarar gördüğünü ifade eden Yeşilyaprak, “Sıcaktan dolayı bitki strese giriyor. Hayatını idame ettirmek için üzerindeki yükü yani meyvesini silkeliyor. Narenciye ağaçlarında bırakınız sadece meyve dökümünü, yapraklarda bile büzüşmeler var, yapraklarda bile kurumalar söz konusu” diye konuştu. Güneşin karpuz ve kavunlarda çürümeye neden olduğunu belirten Yeşilyaprak, henüz büyüme aşamasındaki pamuğun ise sıcağı sevdiği için zarar görmediğini anlattı. Yeşilyaprak, ürünlerin zarar görmesi nedeniyle verimde düşüşler olabileceğini dile getirdi.