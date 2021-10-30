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Kadın - Aile Aşırı saç dökülmesi neden olur?
Kadın - Aile

Aşırı saç dökülmesi neden olur?

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, dökülmelerin sadece saç dökülmesi şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Saç dökülmesi, inceltme, yırtılma, kalınlık ve hacim kaybı şeklinde olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:39:00 -
Aşırı saç dökülmesi neden olur?

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, dökülmelerin sadece saç dökülmesi şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Saç dökülmesi, inceltme, yırtılma, kalınlık ve hacim kaybı şeklinde olabilir. Saç kalınlaşması, mezoterapi, canlılık, dolgunluk oluşur. Saç mezoterapisinde, hücrelerin ve sonuç olarak saçın yenilenmesi mümkündür, çünkü saç hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besinler doğrudan saç köklerine gider” dedi.

Saç mezoterapisi hakkında bilgi veren Ömer Uğur, saç mezoterapisinde ince uçlu iğneler kullanılarak saç köklerinin beslenmesi amacı ile saçlı derinin orta tabakasına yapılan küçük dozlarda mikroenjeksiyonu olarak tanımlanabileceğini söyledi. Saç mezoterapisinin etkinliğinin; saç ve saçlı deriye dışarıdan uygulanan destek ürünler ile karşılaştırılamayacak kadar üstün olduğunu kaydeden Uğur, "Saç temel olarak iki ana bölümden oluşur; cilt altında yer alan 'saç folikülü, saç kökü' ve cilt üzerindeki 'saç teli'. Saç kökünde bulunan dermal papilla ve matriks denilen yapılar saç büyümesinde kritik role sahiptir. Saç kökündeki dermal papila ve matrikste meydana gelen yeni hücreler büyüdükçe eski hücreler yukarı, cilt üzerine doğru itilir ve böylece saç telleri oluşur. Saç dökülmesinin ana sebepleri; saç köklerinin yeterince beslenememesi, saç köklerini besleyen damarlanmanın, kan dolaşımının yeterli olmaması, hormonal dengesizlikler olarak sıralanabilir. Saç mezoterapisi uygulamasının etkili olabilmesi için; saç oluşumunda önemli role sahip olan saç kökündeki dermal papila ve matrikse kadar inen enjeksiyonların yapılması gereklidir. Yani saç mezoterapisi sırasında; saçlı derinin orta tabakasına eksik olan mineraller, vitaminler, kan dolaşımın artmasını sağlayan maddeler doğru derinlikte enjekte edilmelidir. Ancak doğru derinlikte yapılan saç mezoterapisi ile saç kökünün dermal papilası ve matriksi ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğine kavuşur ve bu sayede saç kökleri güçlenir, saç dökülmesi durur, saç telleri kalınlaşır" diye konuştu.

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, "Saç dökülmesi şikayeti olanlar. Saç ekimi öncesi veya sonrası mevcut saçlarının korunmasını isteyenler. Saçlarında incelme, zayıflık fark edenler. Saçlarının parlaklık ve hacim kaybettiğinden şikayetçi olanlar. Her hangi bir tedaviye bağlı olarak oluşan saç kaybını telafi etmek isteyenler. Ailesinde ciddi saç dökülmesi şikayeti olanlar. Ailesinde saç dökülmesi sebebiyle saç ekimi yaptıran aile bireyi olanlar. Yoğun stres sebebiyle belirgin ama kısa süreli saç dökülmesi şikayeti olanlar. Saça uygulanan her hangi bir işlem sebebiyle saçların uğradığı hasarları telafisi etmek isteyenler. Saçların geç uzaması sorunu olanlar. Saçların kolay kırılması, sönük ve bakımsız görünmesi şikayeti olanlar. Aşırı fön, boya gibi işlemlerden sonra saçların bir türlü kendini toparlayamaması durumunu yaşayanlar. Diyet sonucu hızlı bir şekilde saç kaybı yaşayan kişiler. Gebelik sonrası oluşan saç kayıplarını telafi etmek isteyenler için saç mezoterapisi uygun olur" şeklinde konuştu.

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