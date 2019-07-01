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Aşırı gerilim sönümleyicide bir yenilik daha

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, “Ar-Ge ekibimiz, GNDSeries ürünlerine Plus ismiyle bir özellik ekleyerek, herhangi bir sebeple nötr ve faz iletkenlerinin yerinin değişmesi durumunda varsa kaçak akım rölesini açtırarak uyarı verdiği, durum düzeltilene kadar da enerji akışını engellediği bir cihaz yaptı“ dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
Aşırı gerilim sönümleyicide bir yenilik daha

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, “Ar-Ge ekibimiz, GNDSeries ürünlerine Plus ismiyle bir özellik ekleyerek, herhangi bir sebeple nötr ve faz iletkenlerinin yerinin değişmesi durumunda varsa kaçak akım rölesini açtırarak uyarı verdiği, durum düzeltilene kadar da enerji akışını engellediği bir cihaz yaptı“ dedi.


Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş,aşırı voltaj sönümleyici Trimbox’a yeni bir özellik getirdiklerini açıkladı. Yurttaş, konuya şu şekilde açıklık getirdi:“Özellikle modern hayatta hergün rastladığımız biletleme özelliğinden gazete okumaya kadar birçok iş için kullanılan ve adına genel olarak kiosk denilen sistemlerde faz-nötr iletkenkerinin bir sebeple yer değiştirmesi sonucu zarar gördüğü bilinmektedir.


Trimbox’ın 2016 yılında seri üretimine başladığı GNDSeries nötr-toprak regülatörleri, özellikle Banka ATM’leri, yazarkasalar, laboratuvar cihazları, lazer cihazlarları gibi nötr-toprak arasındaki voltajın 1V ve 0,2V’dan daha fazla dalgalanması istenmeyen sistemlerde büyük kolaylık olarak hizmete sunulmuştu.


Ürünün kullanım alanın artmasıyla birlikte piyasadan ekstra talepler gelmeye başladı. İnovasyonu, kolaylama olarak tarif eden ve buna göre hiçbir projeyi küçümsemeden değerlendirmeye alan Yurttaş Holding Ar-Ge ekibi bir yeniliğe daha imza attı.“


Kaçak akım rölesinin faal olmaması durumunda sigortayı açtırarak yine koruma işlevi sürüyor“


Ar-Ge ekibiyle birlikte yeniliğe imza attıklarından bahseden Yurttaş,“Özellikle GNDSeries ürünlerinin, sisteme değil de ürünün korunması yönelik olması dolayısıyla priz üzerinde kullanım yapıldığı ve bazen prizin ters takıldığı gibi sorunların yaşanabileceği, hali hazırda özellikle kiosk sistemlerinde bunun kronik bir sorun olduğu konusunda çözüm üretilmesi talebiyle Ar-Ge ekibi, GNDSeries ürünlerine Plus ismiyle bir özellik ekleyerek, herhangi bir sebeple nötr ve faz iletkenlerinin yerinin değişmesi durumunda varsa kaçak akım rölesini açtırarak uyarı verdiği, durum düzeltilene kadar da enerji akışını engellediği bir cihaz yaptı.


Sistemde zorunlu olan kaçak akım rölesinin faal olmaması durumunda ise, sigortayı açtırarak yine koruma işlevini gerçekleştirdiği gözlemlendi. Test ve saha uygulamalarında son aşamaya gelen cihazların piyasa fiyatı 699 lira olarak belirlendi“ şeklinde konuştu.


Yurttaş şöyle konuştu: GNDSeries’in ayrıca, topraklama kaynaklı ses ve görüntü sistemlerinde parazit oluşumunu engelleyen, topraklamanın zayıf olduğunda yada hiç olmadığı durumlarda metal gövdede voltaj oluşumunu engelleyerek çarpılmanın önüne geçmesi gibi elektrik dünyasında devrim olarak nitelendirilen bir dizi işe yaradığı biliniyor.


İçerisinde bulunan tek fazlı Trimbox aşırı gerilim sönümleyici ile de voltaj dalgalanmalarına karşı ürünleri koruma özelliğine sahip GNDSeries; Tübitak başta olmak üzere birçok labaratuvar, medikal görüntüleme, ATM, yazarkasa, lazer cihazlar ve ses sistemlerinde tercih ediliyor.“

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
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