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Ekonomi Aşırı fiyat artışları sonrası Londra'da o işlemler durduruldu!
Ekonomi

Aşırı fiyat artışları sonrası Londra'da o işlemler durduruldu!

Londra'da, sadece birkaç saat içerisinde fiyatların ikiye katlanan nikel kontratlarında işlemler askıya alındı. Bugün piyasada işlem yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 12:15:00 -
Aşırı fiyat artışları sonrası Londra'da o işlemler durduruldu!

Londra Metal Borsası, bugün yüzde 100'ün üzerinde artarak 100 bin dolar seviyesini aşan nikel kontratında işlemleri günün geri kalanı için durdurdu. Yapılan açıklamada, işlemlerin Londra saati ile 08.15'te durdurulduğu belirtildi.

LMESelect platformunda ve seans salonunda nikel işlemi yapılmayacak. Teminatlar 7 Mart kapanış fiyatına göre hesaplanacak.

Açıklamada, LME'de diğer kontratlarda işlemlerin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

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