Aşiretlerden ABD’ye unutamayacağı tarihi tokat! “Biz Türkleri istiyoruz”

İşgalci ABD’nin Suriye üzerindeki hain planları bitmek bilmiyor. Binlerce kilometre uzaklıktan gelerek Ortadoğu’yu dizayn etmeye çabalayan Washington yönetimi terör örgütü PKK/YPG’ye her yönden destek vermeyi de sürdürüyor.

Bölgedeki aşiretler tarafından istenmeyen terör örgütü YPG/PKK’nın yardımına yine efendisi ABD koştu. ABD’li yetkililerin Deyrizor’da terör örgütüyle çatışan Al Akidet Aşiretiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

El-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, görüşmeyle ilgili şunları söyledi;

"Amerikalılar PKK/PYD'nin bölgede kalması için Al Akidet aşiretiyle toplantı yapmak istedi. Başkan İbrahim El Hevil ilk talebi kabul etmedi. Daha sonra 5 bin kişinin katıldığı toplantı gerçekleşti. Bu toplantıdan sonra bir kez daha görüşmek istediler. İkinci görüşme teklifi de reddedildi. Amerikalılar ısrarcı olunca görüşme Ziban kasabasında yapıldı. Amerikalılara PKK/PYD’nin bölgede istenmediği net bir biçimde anlatıldı."

Amerikalı yetkililerin Al Akidet aşiretine bir çok seçenek sunduğu ama hepsinin reddedildiği öğrenildi. Görüşmeye dair ulaşılan detaylar göre ABD, Al Akidet aşiretiyle yaptığı toplantıda YPG’nin bölgeden çekilmesi durumunda Esed rejiminin geleceğini söyledi. Al Akidet aşireti lideri İbrahim El Hevil ise topraklarını savunacaklarını belirterek ABD’nin ‘korku oluşturma’ hamlesini boşa çıkardı.

“Sadece TSK gelirse kabul ederiz”

Aşiretlerin kararlı olduğunu gören Amerikalı yetkililer son çare olarak YPG’nin bölgeden çekilip yerine Mısır veya Suudi Arabistan ordusuna bağlı kuvvetlerin gelmesini teklif etti. Bu teklifi de bütünüyle reddeden aşiret lideri Hevil, "Sadece TSK gelirse bunu kabul ediyoruz. Türkiye'nin bayrağını burada yükseltebiliriz, çünkü Türklerle bizim ortak tarihimiz var. Bu yüzden Mısır ve Suudi Arabistan'ı kabul etmiyoruz" dedi.

“Onlarla 500 yıl yaşadık”

Hevil'in cevabına "Türkiye buraya giremez, çünkü bizim Türklerle bir anlaşmamız var" diyen Amerikalılar Hevil'den "Biz sadece Türkiye'yi kabul ediyoruz. Biz onlarla 500 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı çıkmadı" cevabını aldı. Görüşmenin ilerleyen safhalarında Amerikalı yetkililerin "Türkiye buraya uzak" tezine karşılık Hevil "Türkiye buraya 200 kilometre uzaklıkta. Mısır ve Suudi Arabistan bize daha uzak. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Mısır, PKK/PYD'yi destekliyor. Onlar gelecekse hiçbir şey değişmeyecek.” dedi.