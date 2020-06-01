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Siyaset

Aşiretçilik ve artan şiddet halkı korkutuyor!

Son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde aşiretler arasında artan kavga ve şiddet olayları nedeniyle onlarca insan hayatını kaybederken, Akit aracılığıyla siyasilere ve kanaat önderlerine seslenen Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu, “Hiçbir şey insan canından önemli değildir. Diyanet ve dini kanaat önderleri bu şiddetin dinimizde yer almadığını açık şekilde anlatmalıdır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:17:00 - 2020-06-01 13:18:17
Aşiretçilik ve artan şiddet halkı korkutuyor!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Son günlerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden aşiretler arasında artan kavga ve şiddet olayları, onlarca canın kaybedilmesine sebep oldu. Akit’in ulaştığı bilgiye göre bölgede aşiretçilik ve beraberinde artan şiddet olayları yasadışı silahlanmaya da yol açıyor. Siyasilere ve kanaat önderlerine Akit aracılığıyla seslenen ve bu şiddet olaylarına bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Şanlıurfa Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu, “Hiçbir şey insan canından önemli değildir. Bu kavgalar sonucu gerçekleşen ölümler, toplumda yıllarca travma olarak devam ediyor. Diyanet ve dini kanaat önderleri bu şiddetin dinimizde yer almadığını açık şekilde anlatmalıdır” dedi. Aşiret kavgalarından endişe eden bölge halkı da yetkililerden çözüm bekliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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