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Aşınız yoksa doğru hastaneye..

Özellikle yaz aylarında 'Tetanos' diğer adıyla 'Kazıklı Humma' olayları artıyor.

11 Kasım 2018 Pazar 16:03
Aşınız yoksa doğru hastaneye..


Tetanos, solunum problemlerine ve kas spazmlarına yol açan ciddi bir bakteriyel hastalıktır. Ülkemizde kazıklı humma olarak da bilinir.

Tetanos gerçekten de dikkatli olmayı gerektirecek, aşı koruması olmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilecek kadar önemli bir hastalıktır. İşin gerçeği, sadece çivilerden sakınmakla tetanosdan uzak durulamaz. Açık kırıklar, böcek ısırıkları, yanıklar sebebiyle oluşan veya toprak, hayvan dışkısı, özellikle at gübresi ya da yabancı cisimlerin bulaştığı yaralar, tetanos bakterisinin vücuda girmesi ve hastalığı başlatmasına uygun bir ortam sağlar.

Mesela arı sokması ile tetanos bakterisinin vücuda girmesi zor bir ihtimal gibi görünür. Oysa çevrede bitkilerin veya arıların konduğu tozlu, kirli ortamların yüzünden bakterinin insan vücuduna arı sokması ile girmesi de ihtimaller arasındadır.

Ciltteki yaralar yoluyla vücuda giren bakteri enfeksiyona yol açar. Bu bakteri toprak üstünde, hayvan bağırsağında pek çok yerde bulunabilir. Aslında tetanos bakterisi çevremizde sandığımızdan çok daha yaygın biçimde bulunur. Toz toprağın dahil olduğu trafik kazaları, toprak zemine düşme, toprak işi ile uğraşırken yaralanma gibi sebepler tetanosun yolunu açabilir.

Hayvanlarla çalışan kişilerin, örneğin hayvanat bahçesi görevlilerin tetanos aşısı olduğuna dair zaman zaman haberlere rastlamamız bundandır. Bazı az gelişmiş ülkelere seyahat edeceklere de yine aşılarını yeniletmeleri bu sebeple tavsiye edilir.

Tetanos bakterisi sinir sistemini etkileyen zehirli maddeler üretir. Bakterinin ürettiği tetanos zehri omurilikten kaslara giden sinir sinyallerini engeller. Bu da ciddi kas spazmlarına sebep olur. Bu spazmlar kasları yırtacak kadar şiddetli olabilir.

Belirtiler 3 gün ile 3 hafta arasında ortaya çıkar. Çoğu vakada belirtilerin ortaya çıkma süresi 14 gündür. Genellikle, eğer belirtiler çabuk ortaya çıkmaya başlamışsa, enfeksiyon ciddi demektir.

Çene ve boyunda başlayan kasılmalar

Çene krampları

Salya akması

Baş ağrısı

Ağzı açamama

Yutkunma problemleri

Solunum güçlükleri

Midede ağrılı kasılmalar

Anormal kalp ritmi

Ateş ve terleme

Tansiyon yükselmesi

Yüksek kalp atış hızı

İdrar kaçırma

Tetanos insandan insana bulaşmaz

Tehlikeli bir hastalıktır ancak tetanos aşısı sayesinde hastalığa çok az rastlanır.

Tetanos aşısı 10 yılda bir yenilenmelidir yoksa ileriki yaşlarda herhangi bir koruma sağlayamaz.

Çocuklukta tetanos aşısı olunması yaşam boyu tetanostan korunma anlamına gelmez. Bu nedenle sanılandan çok daha fazla kişi tetanos riski altındadır.

Daha önce hiç tetanos olmayan kişilere 1 yıllık bir dönemde 3 defa aşı yapılır. Ardından yine her 10 yılda bir tek doz yenileme aşısı yapılır.

 

 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:03
  1. Tetanos
  2. Tetanos aşısı

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