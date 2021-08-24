Aşının yan etkileri sosyal medyada gündem oldu! "#biontechyanetki" etiketi 1. sıraya oturdu

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Sosyal medyada aşı olan vatandaşların yaşadığı yan etkiler "#biontechyanetki" etiketiyle gündem oldu.

Vatandaşların fotoğraflar paylaştığı görülürken, yaptırdığı aşının yan etkilerini dile getirdi.

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar ise bu yan etkileri paylaşarak neden aşı olmadıklarını ifade etti.

Diğer taraftan ise bazı vatandaşlar tarafından aşının yan etkileriyle ilgili devletin bilgi vermediği eleştirileri yapıldı.

Sözkonusu etiket Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

İşte vatandaşların paylaştığı yan etkilerden bazıları: