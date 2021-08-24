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Korona Virüs Aşının yan etkileri sosyal medyada gündem oldu! "#biontechyanetki" etiketi 1. sıraya oturdu
Korona Virüs

Aşının yan etkileri sosyal medyada gündem oldu! "#biontechyanetki" etiketi 1. sıraya oturdu

Aşı olan vatandaşların yaşadığı yan etkiler sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 22:29:00 - 2021-08-24 22:50:15
Aşının yan etkileri sosyal medyada gündem oldu! "#biontechyanetki" etiketi 1. sıraya oturdu

 yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada aşı olan vatandaşların yaşadığı yan etkiler "#biontechyanetki" etiketiyle gündem oldu. 

Vatandaşların fotoğraflar paylaştığı görülürken, yaptırdığı aşının yan etkilerini dile getirdi.

Aşı olmak istemeyen vatandaşlar ise bu yan etkileri paylaşarak neden aşı olmadıklarını ifade etti. 

Diğer taraftan ise bazı vatandaşlar tarafından aşının yan etkileriyle ilgili devletin bilgi vermediği eleştirileri yapıldı.

Sözkonusu etiket Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu.

İşte vatandaşların paylaştığı yan etkilerden bazıları:

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Yorumlar

Deren

"Dunyaca unlu nobel ödüllü virolog Luc Montagnier "varyantlara asilama sebep oluyor..virusu daha da guclendiriyor..yapilanlar tarihi bir hata..tarih bunu yazacak" https://youtu.be/y-rykPij4gY
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fazla anlatmaya gerek yok bütün ulus devletler ,, bilim adamları ve milletler KÜRESELCİLERİN MASKOYUVE OYUNCAĞI OLDUK BİZLERİ KERİZ VE İNSAN BİLE GÖRMÜYORLAR,,,, KAZANAN DOKTORLAR V EİLAÇ FİRMALAI ECZACILAR BAYRAM YAPIYOR ,,, İLAÇLARI NE İŞE YARADIĞINI İNSANLAR BİLİYOR AMA BAŞKA ÇARE YOK,,,,,
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