Asım'ın neslinden 'Mehmet Akif' yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

İstiklal Marşımızın şairi, 'Milli Değerimiz' Mehmet Akif Ersoy'un hayata gelişinin yüz kırk beşinci yıldönümü ülke genelinde birçok etkinlikle anıldı. Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları’nın düzenlendiği 'Safahat Okuma' programına katılan gençlerle bir araya gelerek onlara Mehmet Akif'in hayatını anlattı. Programa katılan gençler Milli Şairimizin şiirlerini okudular. Buluşma Mehmet Akif Ersoy için okunan Kur'an-ı Kerim ile sona erdi.

Programda mikrofon uzattığımız gençler Milli Şairimizin kendileri için önemine değindiler. O gençlerden birisi Mehmet Akif Ersoy'dan, 'Vatan Sevgisi'ni öğrendiğini söyledi:

" Özellikle Vatan Şairi olduğu için, Vatan ve Millet sevgisini bize aşıladığı için ona minnettarız. Onu okudukça Vatan ve Millet sevgimiz daha da çoğalıyor."