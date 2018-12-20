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Asım'ın neslinden 'Mehmet Akif' yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy doğumunun 145. yılında ülke genelinde düzenlenen birçok etkinlik ile anıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 19:19

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

İstiklal Marşımızın şairi, 'Milli Değerimiz' Mehmet Akif Ersoy'un hayata gelişinin yüz kırk beşinci yıldönümü ülke genelinde birçok etkinlikle anıldı. Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları’nın düzenlendiği 'Safahat Okuma' programına katılan gençlerle bir araya gelerek onlara Mehmet Akif'in hayatını anlattı. Programa katılan gençler Milli Şairimizin şiirlerini okudular. Buluşma Mehmet Akif Ersoy için okunan Kur'an-ı Kerim ile sona erdi.

Programda mikrofon uzattığımız gençler Milli Şairimizin kendileri için önemine değindiler. O gençlerden birisi Mehmet Akif Ersoy'dan, 'Vatan Sevgisi'ni öğrendiğini söyledi:

" Özellikle Vatan Şairi olduğu için, Vatan ve Millet sevgisini bize aşıladığı için ona minnettarız. Onu okudukça Vatan ve Millet sevgimiz daha da çoğalıyor."  

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:19
  1. Ankara
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. 'Safahat Okuma' programı
  4. Selma Ersoy Argon

YORUM YAZ

  • Meraba yarrramMeraba yarrram38 dk önce
    Kim ula bu asım ...
  • şenay doğan şenay doğan 56 dk önce
    allah rahmet eylesin asımın neslini yüce zatı hakkı için habibi kitabı hakkı için tez vakitte lutfeylesin bütün gelenlerle birlikte inşallah allaha emanet olun
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Mekani cennet olsun, politikacilarimiz sadece siirlerini ezberleyip okumakla yetinmesinler, ayni zamanda siirin suurunu yasayip yasatsinlar.

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