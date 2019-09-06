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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Samast neyse Tehleryan’da aynıdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın Şirak vilayetinde 93 yıl önce Almanya’da Talat Paşa’ya suikast yapan terörist Ermeni asıllı Sogomon Tehleryan’ın heykelinin dikilerek ayağının altında Talat Paşa’nın kesik başının konulmasının af edilmez bir saygısızlık olduğunu söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 20:05
ASİMDER Başkanı Gülbey: “Samast neyse Tehleryan’da aynıdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın Şirak vilayetinde 93 yıl önce Almanya’da Talat Paşa’ya suikast yapan terörist Ermeni asıllı Sogomon Tehleryan’ın heykelinin dikilerek ayağının altında Talat Paşa’nın kesik başının konulmasının af edilmez bir saygısızlık olduğunu söyledi.


Türkiye’de Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın heykelinin dikilmesine izin verilse hoş olup olmayacağını soran ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yaptığı yazılı açıklamada,“Bizler hiçbir zaman ne katilleri nede onları savunup kahraman gösterenleri sahiplenmedik, övmedik ve hatta hep kınadık. Gazeteci Hrant Dink’e karşıda yapılan suikast girişimini yanlış görüp hep kınadık. Ancak, biz ASİMDER’i hep ırkçılıkla suçlayan ve Türkiye’de 4 kez mahkemelere şikayet edenler Ermenistan’ın Şirak vilayetinde bir terörist veya katilin heykeli yapılıyor hatta canına kast ettiği insanın kafasının büstü o katilin heykelinin ayakları altına konuyor. Bunu Ermenistan devleti onaylayıp teröristlere sahip çıkıp heykelin yapılmasına sessiz kalarak izin vermiştir. Bu olaya sessiz kalan başka bir gruba sesleniyoruz. Hrant Dink’e yapılan suikasta ve katiline sessiz kalmayan ve halen her platformda seslendirip suçlu arayan Ermeni gazetesi AGOS ve yandaşları neden sessiz kalmışlarda tepki göstermiyorlar” dedi.


Karadeniz’de bir şehrin belediyesinin Ogün Samast’ın heykelini dikse ayaklarının altına da Dink’in kafa büstünü koysaydı AGOS sessiz kalmayacağını belirten Gülbey, “Eğer Karadeniz’de bir belediye Samast’ın heykelini yapıp Dink’in kafa büstünü o şekilde ayaklar altına alsaydılar her kesimden önce hatta AGOS ve yandaşlarından önce ASİMDER genel merkezi olarak biz tepki gösterirdik. O heykelin sökülmesini ve yapanların cezalandırılmasını yetkililerden talep ederdik. Şimdi soruyoruz. Suikast sonucu öldürülen Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile Talat Paşa’yı öldüren katil Sogomon Tehleryan arasında ne fark var ki. Bu katilin heykelinin yapılmasına ve Talat Paşa’ya yapılan saygısızlığa sessiz kaldınız. Katil Sogomon Tehleryan’ın yoksa Ermeni asıllı oluşumu etki etti. Katil katildir. Irkı, inancı, rengi ve cinsiyeti fark etmez. AGOS katilinde senin benim diye tarafı da olmaz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:05
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