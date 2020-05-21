  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika
için kalan
Aktüel

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini ve 510 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:12:18 -
Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı