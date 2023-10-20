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Dünya Asılsız bomba ihbarı nedeniyle 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!
Dünya

Asılsız bomba ihbarı nedeniyle 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 19:57:00 -
Asılsız bomba ihbarı nedeniyle 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı!

Fransa’da geçtiğimiz günlerde okul, müze, havaalanı gibi birçok noktaya yapılan asılsız bomba ihbarlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Fransa’da geçtiğimiz günlerde okul, müze, havaalanı gibi birçok noktaya yapılan asılsız bomba ihbarlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.
İsrail-Hamas çatışması devam ederken dünyada da yankıları sürüyor. İsrail’e desteğini açıkça belli eden Fransa’da geçtiğimiz günlerde birçok önemli noktaya yönelik bomba ihbarları yapılmış ve bu ihbarlar asılsız çıkmıştı. Fransız polisi, ülkede paniğe yol açan asılsız ihbarlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 yaşında bir çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun, başkent Paris yakınlarında gittiği okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alındığı aktarıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çarşamba günü ve dün asılsız bomba ihbarları nedeniyle toplam 18 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise, bugün yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle 18 havaalanının 10 tanesinin boşaltıldığını açıklarken, “Çarşamba gününden bu yana havaalanlarımızda sahte bomba ihbarlarında artış gördük” dedi. Beaune, “Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki bu oyunları oynayan akıllı adamlar veya küçük şakacılar aslında çok büyük aptal ve ciddi suçlulardır” ifadelerini kullandı.

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