Aşılılara Omicron varyantı uyarısı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana en endişe verici varyant olarak görülen Omicron varyantı, Avrupa’da birçok ülkenin yeni önlemler almasına, hatta sınırlarını bazı ülkelere karşı kapatmasına neden oldu. 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüsün en çok mutasyona uğramış ve bulaşıcı hızı en yüksek varyant olan Omicron dünya genelinde endişe yaratmaya devam ederken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yeni kısıtlamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Omicron varyantı tespit edilen ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Almanya, Portekiz, Avustralya, Kanada, İskoçya gibi ülkeler yer alırken, bazı ülkeler de vaka görülmemesine karşın yeni kısıtlamaları devreye soktuklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni Omicron varyantı nedeniyle yedi Afrika ülkesinden yapılacak seyahatleri durdurma kararı aldı. Türkiye’de henüz bir Omicron varyantı vakası görülmese de, bilim insanları vatandaşları daha dikkatli olunması ve bireysel önlemler alması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

“Mutasyonun felakete dönmemesi için aşılar tamamlanmalı”

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Akit’e özel yaptığı açıklamada, Virüsün sadece değişim göstermediğini belirterek, “Her virüs mutasyonu toplumu daha kötü etkiliyor. Her ne kadar Omicron Afrika varyantı olarak bilinse de, her ülkenin ve her toplumun kendine özgü mutasyonu olduğunu biliyoruz. Dünya bu kadar hareketli ve insanlar saatler içinde dünyanın her yerine ulaştığı sürece sınırları kapatmak çözüm olmayacak. Virüs her mutasyonda daha hızlı bulaşıyor. Omicron vakalarını henüz ülkemizde görmesek de tedaviye yanıt vermeyen ve çok hızlı solunum yetmezliği gelişen ve ani ölümleri artik daha fazla görüyoruz. Bunların mutasyonun etkileri olduğunu biliyoruz. Her mutasyonun bir felakete dönmemesi için halen etkili olduğunu bildiğimiz aşıların tamamlanması lazım. Yoksa sadece ülkeler sınırlarını kapatmakla kalmaz, yasaklar ve en kötüsü de tekrar toplu ölümler görme ihtimali var” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama hızının, ilk aşılama sürecinde olduğu kadar hızlı yükselmediği gözlemlenirken, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla aşı yaptırmayanların daha riskli grupta olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Özkaya konuya ilişkin şunları söyledi;

“Önceki varyantlarda aşılılar enfekte oluyordu, ama akciğere inmiyordu. Simdi bu varyantla akciğer tutulumu ile geliyor. Eğer herkes aşılanıp virüs bitmezse, bir sonraki varyantda aşılılar da yoğun bakıma gelecekler”