Koronavirüs salgınında dünya bir kez daha mutasyon kabusu yaşıyor. Ülkemizde henüz omicron varyantı görülmedi ancak pek çok kişi aşıların bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor.

Aşılar omicron varyanta karşı etkili mi?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, “Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Koca, Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerin mesafe ve maske kullanımı olduğuna dikkati çekerek "Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır." uyarısında bulundu.