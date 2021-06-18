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Gündem Aşılama tam gaz devam ediyor! 40 milyon dozu geçti
Gündem

Aşılama tam gaz devam ediyor! 40 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 40 milyonu aştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:47:00 -
Aşılama tam gaz devam ediyor! 40 milyon dozu geçti

Koronavirüse karşı aşılamada ülke genelinde hızla devam ediyor. Dün 1 Milyon 582 bin 232 günlük dozun yapılması ile rekor kırıldı. Bugün toplam uygulanan aşı sayısı da 40 milyonu geçti.

"Doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz

Güzel haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi: "40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil."

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. Son bir haftada günlük aşılama miktarının 1 milyonu geçtiği ülkede, vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılama tam gaz sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 18 Haziran saat 15.57 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 25 milyon 739 bin 999, ikinci doz aşı 14 milyon 262 bin 746 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 40 milyon 2 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 4 milyon 801 bin 373, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 325 bin 347, toplam 7 milyon 126 bin 720; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 170 bin 326, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 987, toplam 3 milyon 363 bin 313; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 731 bin 863, ikinci doz aşı sayısı 973 bin 641, toplam 2 milyon 705 bin 504 doz oldu.

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