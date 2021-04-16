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Yerel Aşılama sonrası vakalar 4 kat düştü! Sağlıkçılara kalkan oldu
Yerel

Aşılama sonrası vakalar 4 kat düştü! Sağlıkçılara kalkan oldu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşılamalarının ardından sağlık çalışanları arasında vaka sayılarının 4 kat düştüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:14:00 - 2021-04-16 09:14:36
Aşılama sonrası vakalar 4 kat düştü! Sağlıkçılara kalkan oldu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirtti. İlhan, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor” diye konuştu.

İlhan, aşılanmalarının ardından sağlık çalışanlarının da tüm Kovid-19 vakaları içinde oranının düştüğüne dikkati çekerek, “1 Ocak’ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken, geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var” tespitini paylaştı.

Yeni Şafak'ta yere alan habere göre, bunun aşının etkinliğini gösterdiğine vurgu yapan İlhan, şöyle devam etti: “Aşılamayla beraber 4 kat azalma olması açıkçası çok umut verici gelişme. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor.

 

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