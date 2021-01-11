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Yaşam Aşılama ne zaman başlayacak? Korona aşısı ne zaman vurulacak?
Yaşam

Aşılama ne zaman başlayacak? Korona aşısı ne zaman vurulacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman vurulacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de yılın ilk kabine toplantısına başkanlık ediyor. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Merak edilen sorulardan biri Aşılama ne zaman başlayacak? Korona aşısı ne zaman vurulacak?" sorusuydu. Peki, Aşılama ne zaman başlayacak? Korona aşısı ne z aman vurulacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:13:00 - 2021-01-11 20:14:16
Aşılama ne zaman başlayacak? Korona aşısı ne zaman vurulacak?

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Yeni tedbirlerin alınması ya da mevcut tedbirlerin gevşetilmesi noktasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Normalleşme takvimi konuşulurken aşılamanın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşılama ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda aşılamanın ne zaman başlayacağı belli oldu.

Erdoğan açıklamasında "Perşembe veya Cuma günü aşılama çalışması başlayacak" diye konuştu.

 

 

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