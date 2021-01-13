Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Aşıla nedir ve nasıl kullanılır? Aşıla uygulamasına nasıl kayıt olunur, nereden indirilir?

Aşıla uygulaması nedir?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI İNDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.