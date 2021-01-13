  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir?
Yaşam

Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla nedir? Koronavirüs aşısı uygulanmaya başlıyor. Covid-19 ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında geliyor. Peki, aşılama nasıl yapılacak? Aşıla uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte Aşıla ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 22:17:00 -
Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Aşıla nedir ve nasıl kullanılır? Aşıla uygulamasına nasıl kayıt olunur, nereden indirilir?

Aşıla uygulaması nedir?

Koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulanacak olan aşılama başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Aşıla mobil uygulaması ile doktorlar ve sağlık personelleri hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma süreçlerini takip edebilecek.

Aşıla mobil uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI İNDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaya duyurdular! Türkiye ve Azerbeycan'la ilgili flaş karar
Dünya

Dünyaya duyurdular! Türkiye ve Azerbeycan'la ilgili flaş karar

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verd..
Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!
Dünya

Dünyaya bu sözlerle duyurdu: Türkiye ile birlikte silah üreteceğiz!

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, "İlk adım İHA'lara ilişkin üretim ve tedarik, zırhlı araçlar için güç ü..
Mısır buna şaşıracak! Tokat’ta bulundu
Kültür - Sanat

Mısır buna şaşıracak! Tokat’ta bulundu

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Mısır mührü bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay