Asıl yaşımız omurgamızın sağlığında gizliymiş!

Ne kadar sağlıklı, güçlü ve esnek bir omurga yapımız varsa o kadar dinç oluruz. Sağlıklı bir omurga için omurgayı her yöne hareket ettirmek gerekiyor. Biz her zaman kilo kontrolünü önemsiyoruz. İdeal kiloda kalmayı tavsiye ediyoruz. Oysa omurga, hem gün içerisindeki hızlı ve yoğun temponuzla başa çıkacak güçlendirici ve hem de esnetme ve germe egzersizlerine ihtiyaç duymakta..

Bedenin bir zekası var

Bir ekleme hangi hareket kapasitesi verilmişse, beden o eklemin sağlıklı kalabilmesi için bizden gün içerisinde sahip olduğu hareket aralıklarını kullanmamızı ister. Ne kadarını kullanırsak o kadarını muhafaza eder. Yani ne kadarını da kullanmıyorsak, artık ihtiyacımız olmadığını düşünür ve bedenimizin o bölgesinde hareket aralıklarımızda daralmalar başlar. Bu daralmalar zamanla artar ve esnekliğimizi yitirip katılaşmaya başlarız.

Oysa ki omurgamız ne kadar esnekse o kadar sağlıklı oluyoruz.

Özellikle bel-boyun ve kalça bölgesinin hareketsizliği, zamanla bel ve boyun kavislerinin azalmasına sebep oluyor. Omurga düzleşiyor ve esnekliğini kaybediyor. Bel ve boyun ağrıları başlıyor.

Aktif ve hareketli bir hayat

Düzenli egzersiz hayatınızın vazgeçilmezlerinden olsun. Kilo kontrolü hem genel sağlığınız için hem omurga sağlığınız için önemlidir. Esnek ve güçlü kaslara sahip olmanın, eklemlerdeki hareketliliği artırmaktan kas zedelenmelerini ve kemik erimesini önlemeye, duruş pozisyonunun düzelmesinden göğüs ve omuzların dik durmasına kadar sayısız faydası vardır.

Özellikle bel-boyun ve karın kaslarınız güçlü olsun.

Sigara omurlar arasındaki disk dokusunun beslenmesini bozduğundan kullanıyorsanız bırakın ve unutmayın,

Omurganın görevleri

İnsan anatomisine bakıldığında genel itibariyle et kemik kas yağ kıkırdak gibi kısımlardan oluştuğu görülür. Bunlardan omurga, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır.

Omurlar birbiriyle eklemlenerek kafatasından kuyruk sokumuna, oradan leğen kemiğine kadar uzanır. Hafif 'S' yi andıran eğikliktedir. Omurga; boyun 7, sırt 12, bel 5, sağrı 5, kuyruk sokumu 4 olmak üzere 33 omurdan oluştuğu kabul edilir.

Vücudumuzdaki bütün kemikler birbiriyle bağlantılıdır. Bunlar içinde omurga kafa ve sırt bölgesinde bedeni ayağa tutmaya yarar ve esnek hareket etmesini sağlar.

Aynı zamanda organlarımızı korur ve içindeki omurilik ile sinir sisteminin iletimini sağlar. Bu sebeple omur veya omurilikte yaşanan bir travma kişinin felç olmasıyla sonuçlanabilir.

HAYDİ SAYALIM

Vücudun eğilebilmesini sağlar.

Vücudu (baş, göğüs, karın) taşır ve ayakta tutar, destekler.

İç organları korur.

Omurga sayesinde birçok hareket yapılabilir.

Omurga hayati önem taşıyan omuriliği muhafaza eder.

Başımızın hareketi de omurlar sayesinde olabilmektedir.

Omurlar yerine göre farklı şekil ve büyüklüktedir.

Omurlar iltihaplanabilir, romatizma olabilir, kireçleme olabilir, kalsiyum eksikliği sebebiyle aşınma gibi deformasyonlar yaşanabilir.

Bacaklar ve kollar arasında bağlantıyı sağlar. Hareket ve diğer fonksiyonları kol ve bacağa dağıtır.

İstekli ve isteksiz olarak beyinden aldığı emri gerçekleştirir.

Neyi, nasıl yapmalısınız?

Pozitif düşünün. Gerginlik ve stres bel ağrısına yol açar.

Dik durun.

Çok oturmayın. Çok yatmayın.

Hareketlerinizde gözlerin, omuzların, kalçaların, diz ve ayakların aynı hizada olma duruşunuzu koruyun.

Derin, sakin ve yavaş nefes alın. Elinizi sıklıkla karnınıza yerleştirerek, nefesinizi buraya doldurun. Çocuklar karın solunumu yapar. Mutlu ve sakin olmalarının sebeplerinden birisi de karın solunumu yapmaları.

Yumuşak hareket edin. Ani ve sert hareketler omurganızı zorlar ve yaralar.

Fazla kilolardan kurtulun: Her fazla beş kilo bel ağrısı riskini %5 artırır.

Sırt çantası vücut ağırlığınızın %15'ini geçerse bel ağrısına yol açar.

Susuz kalmayın. Susuz kalmak ya da az su tüketmeniz kaslarınızın ve disklerinizin yapısını zayıflatır.

Ayaktayken, yerden bir şey kaldıracaksanız belinizi değil, dizlerinizi bükerek kaldırın.

Eşyayı bedeninize yakın tutarak ve belinizi değil, dizlerinizi bükerek kaldırın.

Yürümek vücudu kuvvetlendirir ve omurganızı doğal yapısında dik tutmaya yardımcı olur, duruşunuzu düzeltir.

Kötü duruştan uzak durun: Omurganıza baskı oluşturur ve baş ağrısı, yorgunluk, bel ağrısı yapar.

Sigara, omurganızdaki yapılara yeterli besin ve oksijenin gitmesine engel olduğu için bel ağrısı ve fıtığa yol açar.



Sağlıklı sandalyede oturun. Desteksiz veya arkalığı kısa bir sandalyede uzun süre oturmak, bel ağrılarını %40 artırıyor.

Uykusuz ya da yetersiz uyku, omurga kaslarımızın gevşemesi için yeterli zaman bulamaması demek. Bel ağrınız veya sırtınızda gerginlik varsa günde 8 saat uyumaya çalışın.