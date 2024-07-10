Asıl sorumlu kim? Siyasetçi de millet de avucunu yaladı

Fuat Bol, Hürriyet'teki yazısında, Türkiye'deki siyasetin bürokratik vesayetle nasıl sınırlandığını vurguladı. Bol, 1950'den bu yana iktidar olan partilerin reform yapmasına izin verilmediğini belirtti. Ayrıca, darbe anayasasıyla yönetilmenin 2024 yılında bile devam ettiğine dikkat çeken Bol, bu durumun siyasetçilerin ve milletin elini kolunu bağladığını ifade etti. Bol, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bürokratik vesayetle illetli, sözde bir demokraside siyasetin yetki alanı belediye hizmetleriyle sınırlıdır dedik.

Sağ, sol veya merkez partilerden hangisi, tek başına da iktidara gelse, devlet işlerine karıştırılmadılar, karıştırılmazlar.

Hangi parti iktidarda olursa olsun köklü reformlar yapmasına asla müsaade edilmez.

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Bakınız 2024 yılında bile hala darbe anayasasıyla idare edilmekteyiz.

(...)

1950’den sonraki şeklen demokrasi döneminde, iktidardaki partiler olsun, muhalefet partileri olsun, bunlar da ak sütten çıkmış ak kaşık değiller. Bunlar da sınırlı yetkilerini, bir araya gelerek ve hep birlikte vesayete direnerek, milletin hayrına kullanmadılar, kullanamadılar.

Yıkıcı muhalefetiyle CHP, her daim bürokratik vesayetin yanında durarak iktidarlara gün yüzü göstermedi.

Darbe, görünürde iktidara yapılmış olsa da gerçekte demokrasiye, milli iradeye ve topyekûn siyasi partilerin hepsine yani bütün bir millete yapılmış demektir. Ama bunu muhalefet hiçbir zaman anlamadı veya anlamak istemedi.

Partiler arası rekabetten öte bu denli düşmanlık ise, vesayetin işine yaradı, parçaladı, böldü ve istediği gibi yönetti.

Siyasetçi de millet de avucunu yaladı."