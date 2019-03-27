“Asıl problem iş bulmak değil nitelikli eleman olmaması”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “İŞKUR Kampüste” etkinliği kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde düzenlenen “Eğitimden İstihdama Geçişte İŞKUR” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, dünyanın, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli meselesinin istihdam olduğunu söyledi.

Uzunkaya, Türkiye iş gücü piyasasında asıl problemin zannedildiği gibi iş bulmak değil, işverenin aradığı niteliklerde eleman bulamaması olduğunu ifade etti.

Ülkede 29 milyon çalışan olduğunu, bunların 4 milyonunun kamuda görev yaptığını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti: “Biz kalkınacaksak, büyüyeceksek, güçlü bir ülke olacaksak özel sektörün önünü açarak başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. İşverenlerimiz diyorlar ki ‘evet diplomanıza saygı duyarız, önemseriz ama biz işi ne kadar bildiğinize bakarız.’ Bunun oranı Türkiye’de yüzde 76’dır. İşte İŞKUR’un yaptığı, istihdamdaki başarı unsuru da budur. 24 bin 482 kişinin istihdamında İŞKUR kaç kişiye eğitim verdi dersiniz? Bin 409 kişiye. Türkiye’yi geçtik, Malatya’da 2018 yılında 10 bin 250 kişi bizim aktif eğitim programlarımıza katıldı. Yani Türkiye’de verilenin 5 katından fazlasını biz Malatya’da gerçekleştiriyoruz.”