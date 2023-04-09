Asıl kıyamet bugün kopacak! CHP'de büyük istifalar kapıda!

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala partilerde hareketli günler yaşanıyor. Seçim takvimine göre; siyasi partilerin 9 Nisan saat 17.00'a kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletmeleri gerekiyor. Millet İttifakı'nda ise kriz kapıda. Milletvekili aday listesinin önemli bir bölümünü DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'ye açan CHP'nin planı ortaya çıktı.

4 PARTİYE 55 MİLLETVEKİLİ

Gelen bilgilere göre CHP'den istediği kontenjan sayısı 55'i buluyor. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP içinde güvendiğim dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi. CHP ise DEVA'ya 10, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 3, Demokrat Parti'ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor. Pazarlıklar devam ediyor ancak bu sayı muhtemelen 25-30 kontenjan arasında nihayete erecek."

CHP, 30'A BAĞLAMAK İSTİYOR

Sevigen, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun TBMM'de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirterek "CHP'nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum. Sonuçta bu partiler zaten tek başına meclise giremeyecek olan partiler. CHP ne derse 'Tamam' demek zorunda olan partiler. 25-28 ya da 30 kontenjan verilerek bu süreç kapanır diye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Yedili Masa'da bulunan diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için parti içinde sandığı yasaklayan CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşandığını belirten Sevigen, asıl kıyamet ayın 9'unda (bugün) kopacağını belirterek " Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak. Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu" şeklinde konuştu.

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HDP ETKİSİ

Sevigen, İyi Parti'den de HDP'yle yakınlaşmadan dolayı Kılıçdaroğlu'na oy çıkmayacağını sözlerine ekledi.