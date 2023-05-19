Asıl ‘kapak’ geliyor! Resmen felekleri şaşacak

Önce İngiliz ve ABD dergilerinin kapaklarından "Erdoğan gitsin" kampanyası başlattığını, seçimden sonra ise Fransızların aşağılık paçavrası Charlie Hebdo’nun bir kez daha iğrenç bir kapakla çıktığını belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, “7 düvel bir kez daha birleşmiş, Boğaz'ımıza çökmeye hazırlanıyor. Karşılarındaki tek engel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı... Ama yürekten inanıyorum ki, 28 Mayıs akşamı o dergilere asıl kapak, sizlerin oyları olacak” dedi.

Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

“Önce İngiliz ve ABD dergileri kapaklarından "Erdoğan gitsin" kampanyası başlattılar. Seçimden sonra ise sıra Fransızların aşağılık paçavrası Charlie Hebdo'ya geldi. Bir kez daha iğrenç bir kapakla çıktılar Türk milletinin karşısına...

Aynı saatlerde Almanya'da yuvalanan FETÖ firarilerinin peşine düşen Sabah ve Atv'nin Frankfurt bürosuna Alman polisi tarafından baskın yapıldı. İki meslektaşımız Cemil Eren ve İsmail Albay, uzun süre gözaltında tutuldu. (Sahi, FETÖ, PKK, YPG ve diğer şer odaklarıyla savaşan başka gazete var mı? Mensubu olduğum Sabah gazetesinin, İzmir'e çıkan Yunan'a ilk kurşunu sıkıp, istiklal ateşini yakan Hasan Tahsin'in ruhunu yaşatan biricik gazete olması nasıl da gururumu okşuyor, bilemezsiniz.)

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Şimdi yukarıdaki tüm gelişmeleri alt alta yazıp, toplayın. Sonuç ne çıkıyor? 7 düvel bir kez daha birleşmiş, Boğaz'ımıza çökmeye hazırlanıyor. Karşılarındaki tek engel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı... Ama yürekten inanıyorum ki, 28 Mayıs akşamı o dergilere asıl kapak, sizlerin oyları olacak…”