Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!

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Öğrenci evlerindeki sorunları dile getiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtan laikçi malum medyada ikiyüzlülük devam ediyor.

Sofuoğlu'nu linç eden ikiyüzlü medya, Prof. Dr. Celal Şengör'ün kızları yaşındaki üniversite öğrencilerinin ağzının suyuyla bacaklarına bakmasına hala sesi çıkmazken YÖK de bu skandal ifadelere karşı kayıtsız kalmaya devam ediyor.

Milletin kızları bu iğrenç zihniyete emanet

'Dışkısever' ateist Celal Şengör Fatih Altaylı’nın programında 'kütüphanede gördüğü mini etek giymiş genç bir kız' ile ilgili beden yapısını tasvir eden ahlaksız iğrenç ifadelerde bulunmuştu.

Celal Şengör, canlı yayında şu iğrenç sözleri söylemişti;

"Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacakları var. Kısacık bir etek giyinmiş. Dedim ya ben buna biraz daha yakından bakayım. Abi gittim ama bir bahane olması lazım. Ben yine aynı kitabı istedim.."