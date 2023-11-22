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Gündem Asıl eli öpülmesi gereken “Diyarbakır Anneleri”dir
Gündem

Asıl eli öpülmesi gereken “Diyarbakır Anneleri”dir

Yeniakit Publisher
2023-11-22 11:11:00 -
Asıl eli öpülmesi gereken "Diyarbakır Anneleri"dir

Oylarına muhtaç olduğu HEDEP’i küstürmemek adına terör tutuklusu Demirtaş’a selam gönderen ve PKK’nın siyasi uzantısı ile ittifaka yeşil ışık yakan CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in son olarak Türkiye’yi “işgalci” gören Pervin Chakar’ın elini öpmesi infiale sebep oldu.

CHP’li Özel’in sözde “Kürt devleti” kurulmasını isteyen bölücü soprano Chakar’ın önünde eğilmesine bir tepki de 5 yıldır evlat nöbeti tutan cesur annelerden geldi. Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ve beş yıldır HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yaparak yavrularını eli kanlı örgütten kurtarmak için mücadele eden anneler, CHP’li Özel’in skandal tavrını akit’e değerlendirdi.

Evlat nöbetinden tepki

Gazetemize konuşan anne Ayşegül Biçer, şunları dile getirdi: “Özel, anneleri ziyarete geldiğinde bırakın el öpmeyi hakaret içerikli kelimeler kullandı. Anneleri itti kalktı. Gerçek konuşan babaların sözünü kesti, konuşturtmadı. Yani bunlar apaçık seçimler öncesi boy gösterisi yapmaya gelmişti. Diyarbakır annelerini ziyaret etmek, acılarımızı, dertlerimi dinlemek için gelmemişti. Çünkü onların sırtını dayadıkları HDP ve PKK buna müsaade etmemişti.

CHP’nin içine PKK kaçmış

“O dönemde gelip çadırı ziyaret etmesini samimi bulmadığımızı zaten açıklamıştık. Özgür Özel gelip, Diyarbakır annelerinin önünde boy gösterisi yapıp gitmişti. Peki, genel başkanları Diyarbakır’ı ziyaret ettiğinde kumpas kurmaktan başka ne yaptı? Biz ilk günden beri söylüyoruz. Artık bu saatten sonra CHP tarafından çocuklar dağa gönderilirse hiç şaşmayız! Yani onlardan öyle bir şey bekliyoruz. Şu anda olan CHP’nin içine tamamen PKK kaçmış durumda. HEDEP’e vuruyorsun ama asıl ses CHP’den çıkıyor. Bunların birlik olduğunu, ittifak içinde olduğunu ve ikisinin de Amerika ve İsrail’in siyasi piyonları olduğunu dile getirmiştik. Ve sözümüzün arkasındayız. Özgür Özel, Diyarbakır anneleri ve bu kadar şehit annesi dururken gidip bir tane Türk ve Türkiye düşmanı kadının elini öpüyorsa; buradan bir kere daha Diyarbakır anneleri ve babaları olarak şiddetle ve lanetliyoruz. Bu kabul edilemez bir durum.”

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Yorumlar

ali

chp nerde salak nerde geri zzekalı varsa onları başa getiriyor bu kadar geri zekalı ancak chp de toplana bilirdi.... bayrak ve atatürk düşmanları öyle türk bayraklı rozet takmakla olmuyor asalak.
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