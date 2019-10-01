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Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli aside tatlısı tarifi

Son zamanların gözde tatlısı "aside" yiyen kişilerin memnun kalmasıyla, internet üzerinden en çok aranılan tarifler arasına girdi. Peki ama aside tatlısı nedir? Bu merak edilen aside tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte aside tatlısı tarifi...

01 Ekim 2019 Salı 08:31
Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli aside tatlısı tarifi

Son zamanların gözde tatlısı "aside" yiyen kişilerin memnun kalmasıyla, internet üzerinden en çok aranılan tarifler arasına girdi. Peki ama aside tatlısı nedir? Bu merak edilen aside tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte aside tatlısı tarifi...

Yöreden yöreye yapım aşaması ve içeriği değişse de genel olarak aside un ve pekmezden yapılır. İçerisine nişasta ya da kıtır şeker eklenen farklı tarifleri de vardır. Fakat biz sizler için klasik bir tarif derledik. Dilerseniz içeriğini ya da yapılışını değiştirebilirsiniz.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı pekmez
  • 2 su bardağı su

Süslemek için;

  • Ceviz

Öncelikle pekmezi seyreltmek için su ile karıştırın ve iyice çırpın.

Bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve içerisine unu alarak kavurun.

Kavrulan ve kokusu çıkan una, yavaşça pekmezli karışımı ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Pekmezini çekip kıvam aldıktan sonra tabağa alıp, üzerine ceviz serpin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 08:31
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