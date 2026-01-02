Acun Ilıcalı’ya çok büyük şok! Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Stoke City karşısında aldığı mağlubiyetle 5 maç aradan sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı. MKM Stadium'daki mücadeleyi Stoke City 1-0 kazanırken, milli futbolcu Enis Destan karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'i konuk etti. MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde 5 maç sonra ilk kez yenilgi yaşadı. Stoke City'e galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Maçın kalan bölümünde iki takımın da çabası skoru değiştirmeye yetmedi.
Hull City'de milli futbolcu Enis Destan mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 72 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan alındı. Bu sonucun ardından Hull City 41 puanda kalırken, Stoke City puanını 37'ye yükseltti. Hull City gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise Norwich City deplasmanına gidecek.
