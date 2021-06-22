Aşıda yeni yaş sınırı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yaş sınırının 25'e düşürüldüğünü açıkladı. İlk randevuların yarından itibaren alınabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.
Koca bir sonraki paylaşımında ise "Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın." ifadelerine yer verdi.