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Gündem Aşıda gelinen son noktayı Bakan Koca açıkladı!
Gündem

Aşıda gelinen son noktayı Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında gelinen son noktayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:29:00 -
Aşıda gelinen son noktayı Bakan Koca açıkladı!

 Yeni Akit  Ankara 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sini tam doz veya iki doz aşısının tamamlandığı açıkladı.

39 milyon 729 bin 914’e ulaşan toplam doz aşılama sayısında birinci doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 489 bin 281 ulaşırken, iki dozu da uygulanmış kişi sayısı 14 milyon 240 bin 633’e ulaştı. Günlük yaklaşık bir buçuk milyon aşı yapılma seviyesine ulaştığımız son günlerde sağlık çalışanlarının büyük özverisi ile dünyadaki diğer ülkelerin aşılama çalışmalarının çok çok önüne geçtik.

Dr. Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından bu durumu gururla paylaşırken, “Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı” kullandı.

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